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Депутатская неприкосновенность будет отменена в новой Раде - Зеленский

Депутатская неприкосновенность будет отменена в новой Раде - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что депутатская неприкосновенность будет отменена в Верховной Раде следующего созыва.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на съезде политической партии "Слуга народа".

"В следующей Раде мы сделаем это стопроцентно", - сказал он.

Зеленский также отметил, что в партии "Слуга народа" будет представлен "каждый уголок нашей Родины". "Они (кандидаты от партии) не идут в парламент ради неприкосновенности, потому что мы ее отменим", - подчеркнул он.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

 

Агентство Телевидения Новости

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