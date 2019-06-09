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Из Харькова летом пустят шесть дополнительных поездов

Из Харькова летом пустят шесть дополнительных поездов

"Укрзализныця"открыла продажу на шесть дополнительных поездов из Харькова в Херсон, Новоалексеевку, Одессу и Геническ.

Об этом сообщает пресс-центр ЮЖД.

В частности,  поезд № 212/211 Новоалексеевка-Харьков будет курсировать с 14 июня по 1 сентября ежедневно.

Поезд сообщением Харьков - Днепр - Одесса будет курсировать с 20 июня по 20 сентября через день.

Поезд Харьков-Бердянск с  отправлением из Харькова будет ездить  с 7 июня по 7 сентября ежедневно, а из Бердянска - с 8 июня по 8 сентября ежедневно.

Поезд  сообщением Харьков-Киев-Одесса с отправлением из Харькова будет курсировать с 14 июня по 1 сентября ежедневно; из Киева -  с 15 июня по 2 сентября и из Одессы и с 16 июня по 2 сентября ежедневно.

Поезд № 272/271 Одесса-Харьков с отправлением из Одессы с 18 июня по 22 сентября через день, из Харькова с 19 июня по 21 сентября также через день.

Кроме того, поезд сообщением Харьков-Геническ будет курсировать  с 13 июня по 1 сентября пять дней в неделю.

Подробнее с расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци", а билеты приобрести - онлайн или в кассах. 

Агентство Телевидения Новости

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