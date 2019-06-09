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Лобовое столкновение автобуса и грузовика в Нигерии: 18 погибших

Лобовое столкновение автобуса и грузовика в Нигерии: 18 погибших

Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в субботу в штате Ондо на юге Нигерии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По его данным, пассажирский автобус, двигавшийся по трассе по направлению к столице Абудже, совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем, который ехал по встречной полосе, после чего перевернулся и загорелся.

В результате пожара все пассажиры, которые находили в автобусе, погибли.

Полиция начала расследование по факту аварии, причины которой пока не известны.

Агентство Телевидения Новости

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