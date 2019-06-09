Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:48
Просмотров: 55

Мячом в голову. Футболист сделал больно болбою

Мячом в голову. Футболист сделал больно болбою

Неприятный эпизод случился во время отборочного матча футбольных сборных Греции и Италии к Евро-2020.

Футболист сборной Италии Николо Барелла, расстроившись от того, что упустил мяч за пределя поля, "зарядил" этим самым мячом в голову бедняжки болбоя. Тот от удара упал.

Барелла. тут же подбежал с извинениями к потрясенному от удара мальчику, подающему мячи.

Арбитр оставил этот эпизод без внимания, почему-то не показав Барелле желтую карточку.

Сам же матч завершился победой итальянцев - 3:0. При этом Барелла забил один из голов.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 