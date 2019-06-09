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Мячом в голову. Футболист сделал больно болбою
Неприятный эпизод случился во время отборочного матча футбольных сборных Греции и Италии к Евро-2020.
Футболист сборной Италии Николо Барелла, расстроившись от того, что упустил мяч за пределя поля, "зарядил" этим самым мячом в голову бедняжки болбоя. Тот от удара упал.
Барелла. тут же подбежал с извинениями к потрясенному от удара мальчику, подающему мячи.
Арбитр оставил этот эпизод без внимания, почему-то не показав Барелле желтую карточку.
Сам же матч завершился победой итальянцев - 3:0. При этом Барелла забил один из голов.
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