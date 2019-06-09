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В Бангладеш по подозрению в мошенничестве задержали украинцев

В Бангладеш по подозрению в мошенничестве задержали украинцев

В Бангладеш задержали украинцев, сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, в Twitter.

Консул обратился в МИД Бангладеш, завтра проведет встречу в Посольстве Бангладеш в Дели и готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины.

По информации СМИ, в Бангладеш задержали шестерых  граждан Украины по подозрению в мошенничестве с банковскими картами.

Агентство Телевидения Новости

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