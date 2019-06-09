Журналисты поздравили пострадавшего коллегу с днем рождения (видео)

Сегодня несколько десятков журналистов различных СМИ пришли под стены больницы неотложной помощи поздравить, где лежит избитый накануне оператор Вадим Макарюк.

Об этом сообщает Depo.Харьков.

"Я тоже журналист, долго работала журналистом, сейчас я пресс-секретарь прокурора области. Об этом трудно говорить, потому что Вадим очень светлый человек. Человек, который работает не в журналистике, может пройти мимо, поставить свою безопасность на первое место. Мы не имеем права ставить свою безопасность на первое место. Я помню, как в 2014 году на площади журналисты, которые, несмотря на политическую окраску, защищали коллег, становились в круг, окружая тех, кто выходил в эфир , чтобы не бросили бутылку, не ударили. Сегодня именно такой день, когда мы снова должны встать в круг. Нашего коллегу били в спину нашего коллегу догоняли. Это не случайность. Мы должны сейчас встать в круг ", - рассказала пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик.

Пострадавшему мужчине нельзя вставать, он находится в палате интенсивной терапии, но друзья и родственники обещали передать ему привет коллег, рассказать о поддержке и о том, что журналисты "держат кулаки" за его выздоровление.

Напомним, оператора службы новостей «Вести» Вадима Макарюка 7 июня, во время столкновений на территории ТЦ "Барабашово" избили неизвестные.





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