На Винниччине в реку упал автомобиль с химикатами: в Белой Церкви перекрывают водоснабжение

В Винницкой области в реку Рось из-за ДТП упал автомобиль с химикатами, которые, по подсчетам экспертов, достигнут Белоцерковского района Киевской области через 18 часов.

Об этом сообщил городской глава Белой Церкви Геннадий Дикий.

Инцидент произошел возле села Збаржевка Винницкой области.

"В результате ДТП автомобиль Мерседес "Спринтер", который перевозил инсектицид "Нурел Д", перевернулся на берегу пруда на притоке реки Рось. Неизвестное количество инсектицида попало в притоку на расстоянии около 5,4 км до устья", - говорится в сообщении "Регионального офиса водных ресурсов реки Рось".

Из-за выбросов химикатов на территории Погребищенского района погибла вся рыба и обитатели водоемов, сообщил в.о. председателя Белоцерковской райгосадминистрации Юрий Савчук. Он также уточнил, что в реку попало около тонны инсектицида.

По информации Бассейнового управления водных ресурсов среднего Днепра, вещество может достичь Белоцерковского района через 18 часов.

Водоснабжение в Белой Церкви будет прекращено с 23.00 воскресенья, 9 июня.

Также запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось, которая протекает несколькими областями.

"Водоснабжение будет восстановлено, когда получим гарантию положительной экспертизы качества воды", - сообщил городской глава Белой Церкви.

Отметим, инсектициды - химические препараты для защиты растений от вредных насекомых. Для человека и животных являются чрезвычайно вредными.

Агентство Телевидения Новости