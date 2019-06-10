Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 128

В Украине начали начислять штрафы за коммунальные долги

В Украине начали начислять штрафы за коммунальные долги

С сегодняшнего дня в Украине фактически начинают действовать штрафы за коммунальные долги. Пеня касается тех долгов, которые образовались после 1 мая, когда вступили в силу новые нормы закона о ЖКХ.

Об этом рассказали в эфире "Сниданок с 1+1".

Это не касается случаев, когда людям не выплатили субсидий. Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Напомним, 3 июня сообщалось, что украинцы уменьшили долги за коммунальные услуги. С начала мая заработал закон "О жилищно-коммунальные услуги".

Поставщик услуг имеет право прекратить предоставлять свою услугу потребителю, если тот имеет долги и не погасил их в течение месяца после предупреждения. Между исполнителем услуг и потребителями будут заключаться договоры.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 