На подстанции под Харьковом убило током сторожа котельной

9 июня в Харьковской области от удара током погиб 62-летний мужчина.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, происшествие произошло в Купянске – Узловом, на площади Центральной, 125.

В 17:27 в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области поступила информация, что сторож котельной проник через ограждение на электроподстанцию, которая расположена вблизи котельной, и получил удар электротоком, в результате чего погиб на месте.

Проводятся следственные действия.

Агентство Телевидения Новости