Сегодня, 10 июня, в четырех вузах Харькова ищут взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о заминировании высших учебных заведений на проспекте Науки, площади Конституции, улицы Маршала Бажанова и Алчевских, поступило на электронную почту полиции.

По всем указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.

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