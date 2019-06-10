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В четырех вузах Харькова ищут взрывчатку
Сегодня, 10 июня, в четырех вузах Харькова ищут взрывчатку.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о заминировании высших учебных заведений на проспекте Науки, площади Конституции, улицы Маршала Бажанова и Алчевских, поступило на электронную почту полиции.
По всем указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Сейчас проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.
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