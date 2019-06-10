В Гааге начались слушания по иску Украины против России

Постоянная палата третейского суда в Гааге сегодня начала слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в Facebook.

"На этой неделе проходят слушания по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - написала Зеркаль.

По ее словам, сегодня начались устные слушания в суде. Зеркаль отметила, что цель России - избежать рассмотрения дела по существу и ответственности.

В частности, Россия пытается добавить два важных вопроса. Во-первых, Россия пытается в суде поставить под сомнение украинский суверенитет в оккупированном Крыму, пишет Зеркаль, во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право произвольно вести себя на Азове и в Керченском проливе.

Сегодня на слушаниях выступает Россия, Украина предоставит свою позицию завтра.

Напомним, ранее Украина просила Гаагский суд отклонить предварительные возражения Российской Федерации относительно наличия у суда юрисдикции в отношении иска Украины.

5 июня Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение возражений России относительно наличия в юрисдикции суда по иску Украины. Украина предстала перед международным судом по своему первому делу относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую передали на рассмотрение в суд еще до начала 2017 года.

Агентство Телевидения Новости