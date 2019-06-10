Журналисты требуют эффективного расследования дела об избиении Вадима Макарюка - официальное заявление

Медиа-сообщество Харькова обратилось к возможным свидетелям конфликта, произошедшего возле торгового центра «Барабашово», руководству полиции и ГПУ относительно расследования избиения оператора службы телевизионных новостей «Вісті» Вадима Макарюка.

Полный текст открытого письма-обращения медиасообщества Харькова:

"Вечером 7 июня на территории ТЦ «Барабашово» в Харькове группа неизвестных лиц крепкого телосложения жестоко избила оператора местной службы телевизионных новостей «Известия» Вадима Макарюка. Он был госпитализирован в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения. Сейчас Вадим в тяжелом состоянии в реанимации.

Мы не имеем никакого сомнения, что причиной избиения стала профессиональная деятельность Вадима. На него напали, когда он выполнял редакционное задание - снимал конфликт между предпринимателями и администрацией ТЦ «Барабашово», в который вмешался «Национальный корпус». Нападавшие не только избили оператора, но и разбили камеру и забрали карточку, на которую он снимал видео.

Мы констатируем, что это далеко не первый случай прямого или косвенного препятствования журналистской деятельности на Харьковщине. Так, в июне 2016 года во время собрания жителей дома по ул. Данилевского, 12, которые собрались, чтобы закончить процедуру оформления ОСМД, один из присутствующих напал на журналиста издания «накипело» и выбил у него телефон.

В мае 2017 года главный врач Харьковской областной клинической больницы Богдан Федак не дал провести съемку съемочной группе проекта «Врачебные тайны» в составе журналистки Марты Байдак и видеооператора Назара Мельника .

В июле того же года неизвестные подожгли автомобиль главного редактора сайта Insider news Игоря Русина . В ноябре 2018 представитель организации «Фрайкор» Георгий Тарасенко на глазах у полиции сорвал прямое включение журналистки телеканала Newsone Софии Бобок по акции по случаю Дня достоинства и свободы. Во всех этих и многих других случаях виновные не наказаны.

Это касается и самых резонансных преступлений в отношении журналистов на Харьковщине. Почти 9 лет остается нераскрытым убийство главного редактора газеты «Новый стиль» Василия Климентьева.

В деле о нападении и избиении в феврале 2014 под Академией внутренних войск съемочной группы «Окна-новости» телеканала СТБ в составе Марии Малевской и Александра Брынзы до сих пор нет ни одного обвинительного приговора.

Мы убеждены, что нападение на Вадима Макарюка является прямым следствием неэффективности правоохранительной и судебной системы во всех приведенных выше случаях.

Мы просим всех, кто стал свидетелем нападения на нашего коллегу и / или имеет фото и видео самого избиения, или конфликта, который ему предшествовал, сообщить об этом. Информацию просим предоставить полиции Харьковщины по телефону 102 или (057) 705 96 82 или через коллегу Вадима - Анну Черненко https://www.facebook.com/ann.chernenko.12

Мы призываем всех участников конфликта помочь следствию найти всех виновных в избиении Вадима Макарюка.

Мы требуем от Национальной полиции и прокуратуры обеспечить эффективное и профессиональное расследование этого дела.

Отдельно обращаем внимание, что потерпевшая сторона имеет видеозапись, из которой можно сделать выводы о возможных подозреваемых в совершении этого преступления.

Мы требуем от председателя Национальной полиции Сергея Князева , министра внутренних дел Арсена Авакова , Генерального прокурора Украины Юрия Луценко обеспечить публичные отчеты их подчиненных о ходе и результатах расследования этого дела.

Мы требуем привлечения к ответственности заказчиков и исполнителей нападения, независимо от их имен и должностей.

Мы не дадим спустить это дело на тормозах! Виновные должны быть наказаны!"

Напомним, Вадима Макарюка избили вечером 7 июня на территории рынка Барабашово, когда он снимал конфликт двух групп предпринимателей. Несколько человек догнали его, сбили с ног и избили, а его камеру разбили. С вечера пятницы он находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Агентство Телевидения Новости