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Харьковчане просят горсовет убрать автомобили с площади Свободы - петиция

Харьковчане просят горсовет убрать автомобили с площади Свободы - петиция

Харьковчане просят городские власти убрать автомобили с площади Свободы.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции, Кипоть Виталий Григорьевич, просит сделать площадь Свободы пешеходной зоной.

«Просим вас убрать все машины с площади Свободы, самого сердца города, и превратить площадь в пешеходную зону, по примеру Европейских городов! Ведь это лицо нашего города! У нашего города, тоже должна быть пешеходная зона, и здесь это самое лучшее место, так как площадь Свободы является его визитной карточкой!», - пишет харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 10 июня.

На данный момент ее поддержали около десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей.

 

Агентство Телевидения Новости

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