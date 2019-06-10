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На Харьковщине разыскивают пропавшего пенсионера, страдающего болезнью Паркинсона
В Харькове разыскивают пропавшего 67-летнего Ступакова Николая Ивановича.
Как сообщили родственники пропавшего, мужчина вышел из дома 6 июня в 12 часов дня и не вернулся.
В связи с этим они обратились в полицию и предоставили фото пенсионера.
Мужчина невысокого роста, имеет худощавое телосложение, седые волосы.
Разыскиваемый был одет в тёмную клетчатую рубашку и брюки.
Со слов родственников, мужчина страдает болезнью Паркинсона и может не знать дороги домой или не помнить, как его зовут.
Всех располагающих информацией о разыскиваемом просят сообщать ее по телефону - 380505001777.
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