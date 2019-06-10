Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:11
Просмотров: 49

На Харьковщине разыскивают пропавшего пенсионера, страдающего болезнью Паркинсона

На Харьковщине разыскивают пропавшего пенсионера, страдающего болезнью Паркинсона

В Харькове разыскивают пропавшего 67-летнего Ступакова Николая Ивановича.

Как сообщили родственники пропавшего, мужчина вышел из дома 6 июня в 12 часов дня и не вернулся.

В связи с этим они обратились в полицию и предоставили фото пенсионера.

Мужчина невысокого роста, имеет худощавое телосложение, седые волосы.

Разыскиваемый был одет в тёмную клетчатую рубашку и брюки.

Со слов родственников, мужчина страдает болезнью Паркинсона и может не знать дороги домой или не помнить, как его зовут.

Всех располагающих информацией о разыскиваемом просят сообщать ее по телефону -  380505001777.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 