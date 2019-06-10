На Харьковщине разыскивают пропавшего пенсионера, страдающего болезнью Паркинсона

В Харькове разыскивают пропавшего 67-летнего Ступакова Николая Ивановича.

Как сообщили родственники пропавшего, мужчина вышел из дома 6 июня в 12 часов дня и не вернулся.

В связи с этим они обратились в полицию и предоставили фото пенсионера.

Мужчина невысокого роста, имеет худощавое телосложение, седые волосы.

Разыскиваемый был одет в тёмную клетчатую рубашку и брюки.

Со слов родственников, мужчина страдает болезнью Паркинсона и может не знать дороги домой или не помнить, как его зовут.

Всех располагающих информацией о разыскиваемом просят сообщать ее по телефону - 380505001777.

Агентство Телевидения Новости