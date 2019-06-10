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Умирающий футболист объявил о прощальной вечеринке перед эвтаназией

Умирающий футболист объявил о прощальной вечеринке перед эвтаназией

42-летний голландский футболист Фернандо Риксен публично назвал дату своей смерти.

Риксен, выступавший ранее за сборную Голландии, ныне болен неизлечимой болезнью - боковым амиотрофическим склерозом.

Риксен находится в больнице в Шотландии. По законам Великобритании разрешена пассивная эвтаназия, то есть намеренное прекращение поддерживающей терапии.

И, вот, Риксен, принял решение - эвтаназия должна состояться после прощальной вечеринки, которую футболист назначил на 28 июня.

С помощью устройства генерации речи Фернандо Риксен записал такое обращение:

Привет. У меня особенный вечер 28-го. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо.


Агентство Телевидения Новости

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