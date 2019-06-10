За получение взятки будут судить заведующего моргом
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заведующиего одного из специализированных медучреждений - морга по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Юрий Ковалев, медработник просил, а впоследствии и получил от представителя родственников умершей бабушки 3 тысячи гривен.
За это «вознаграждение» чиновник обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти пенсионерки и выдать родственникам ее тело для захоронения.
Мужчину разоблачили «на горячем» - при получении средств в служебном кабинете.
Если вина руководителя медучреждения будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.