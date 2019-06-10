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За получение взятки будут судить заведующего моргом

За получение взятки будут судить заведующего моргом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заведующиего одного из  специализированных медучреждений - морга по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Юрий Ковалев, медработник просил, а впоследствии и получил от представителя родственников умершей бабушки 3 тысячи  гривен. 

За это «вознаграждение» чиновник обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти пенсионерки и выдать родственникам ее тело для захоронения.

Мужчину разоблачили «на горячем» - при получении средств в служебном кабинете.

Если вина руководителя медучреждения будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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