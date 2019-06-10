Дело по тарифам в метро закрыто: получат ли харьковчане компенсацию?

Практически три месяца Харьковский окружной суд рассматривал дело о законности новых тарифов в городском электротранспорте. Решением исполкома они были введены в действие 6 февраля. В метро были установлены цены за одну поездку - 8 гривен, в трамваях и троллейбусах - 6.

Чиновники традиционно объяснили это решение катастрофической ситуацией на предприятиях - мол, ни на зарплату, ни на ремонт подвижного состава денег нет.

Однако и общественные антикоррупционеры, и Антимонопольный комитет, а также правоохранители в этих аргументах усомнились.

Ведь коммунальное предприятие известно своей непрозрачной деятельностью, а именно: закупками по завышенным ценам, неотражением, по мнению аналитиков, реальных доходов от рекламы, сотрудничеством с фирмами, аффилированными с руководством города.

Но пока правоохранители расследуют, насколько законна экономическая деятельность должностных лиц коммунальных предприятий, общественные активисты, а именно: юристы "Харьковского антикоррупционного центра", решили обжаловать именно процедуру принятия тарифов. Основанием для этого стали отсутствие подписи мэра под документом, хотя в тот день он был на работе, и несоблюдение процедуры принятия регуляторного акта, которым решение и является, по мнению истцов.

Важно, что суд на первом заседании принял решение об обеспечении иска - приостановил действие новых тарифов до решения дела по существу. Но чиновники проигнорировали это решение суда, не обращая внимания на то, что оно устояло в апелляции, а в прокуратуре открыли уголовное производство относительно невыполнения решения суда.

Пока длился процесс, чиновники несколько раз пытались снова провести решение о повышении цен на проезд, в конце концов, начав законную процедуру.

При этом истцы предлагали чиновникам подписать мировое соглашение, но при условии, что горожанам компенсируют проезд за время незаконного действия тарифов, и проведут аудит коммунального предприятия. Но в мэрии на эти предложения не отреагировали и сегодня обратились с ходатайством о прекращении дела.

Константин Прокопьев, представитель горсовета

На час розгляду цієї справи виконком виправив порушення, зазначені у позовній заяві. С точки зору закону виправлення виражається у прийнятті рішення: 22 травня 2019 року було встановлено рішення про встановлення тарифів.

Истцы выступили против удовлетворения ходатайства, ведь таким образом никто не понесет наказание за действие незаконных тарифов, горожане не получат компенсации, а предложения громады останутся неучтенными, ведь даже система динамических скидок для постоянных пользователей только разрабатывается.

Игорь Черняк, представитель истца

Підставою для закриття справи є повне відновлення прав позивача, так яке відновлення моїх прав передбачає це рішення?! Можливо, компенсацію? - Це не передбачає механізм виправлення, ми констатуємо, що заявлені вами вимоги вже виправлені.

Но суд, несмотря на обоснованную позицию истцов, все-таки удовлетворил ходатайство горсовета.

Игорь Черняк, активист ХАЦ

Ми вважаємо, що у суду не було жодних підстав для закриття провадження по справі, і тому ми будемо вимагати скасування цього рішення. Ми вважаємо, що суд, прийнявши таке рішення у справі, фактично відмовився надавати правову оцінку діям міськради підчас прийняття першого рішення про підвищення тарифів.

Активисты ХАЦ говорят, что они будут обжаловать это решение, чтобы все же добиться компенсации для горожан и прозрачного существования транспортной системы.

Агентство Телевидения Новости