На Журавлёвке оборвался подвесной мост: подробности

Отдыхающая Елена рассказывает: в воскресенье на Журавлёвку с семьей не поехали именно из-за аншлага на пляже. Но, говорит женщина, ситуация с оборванной подвесной дорожкой ее немного удивила, ведь территория всегда была под контролем охраны.

Елена, посетительница

Вчера было очень много, говорят. Ну, погода какая! Жарко ж ведь. Куда людям деваться – спасение. У нас люди все разные, так что и поломали. Для людей делают - люди ломают

Так же понять, почему оборвался канатный мост, не могут и другие посетители пляжа. Говорят, все время наблюдали, как сотрудники придерживались всех процедур.

Потому что мы сами лично всегда здесь были и всегда видели, что каждого человека они контролируют, отправляют. Чтоб было 20 человек ... я такого даже представить не могла, что такое может быть

Андрей именно ремонтирует одну из опор, которая накануне не выдержала и наклонилась.

Мужчина говорит, такие меры необходимы для того, чтобы конструкция не рухнула вообще. Саму же неисправность, говорит он, починить нетрудно. Главное, чтобы «смельчаки» не полезли на подвесную дорожку снова.

Андрей, мастер

Если верить социальным сетям около 30-40 было. - А выдержать он может? А выдержать он может: каждый трос - до 7 тонн. Наши люди же «халява-дикие», поэтому, видать, полезли без разрешения, вот и имеем, что имеем

Отдыхающие объясняют такое количество людей на подвесной дорожке результатом нетрезвого отдыха.

По их словам, большая компания молодых людей под действием «зеленого змея» вытеснила охранника и пробралась на канатный мост.

Между тем сотрудники веревочного парка по поводу данной ситуации общаться с журналистами «АТН» отказались.

Агентство Телевидения Новости