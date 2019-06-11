В одесской психбольнице произошел пожар: погибли шесть человек

10 июня около 22 часов в Одесском областном медицинском центре психического здоровья произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, в числе которых – медицинская сестра.

Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

По его словам, в здании находился 51 человек – пациенты и трое сотрудников, в частности, медсестра и санитарки.

Как отметил Бех, на месте пожара были обнаружены тела четырех человек - трое пациентов и медицинская сестра.

По предварительным данным, шестеро пациентов были госпитализированы в тяжелом состоянии, из которых двое скончались в больнице.

Очаг возгорания предположительно находился в районе входа в корпус.

По словам Беха, предварительная правовая квалификация ЧП – ч. 2 ст. 270 (нарушения требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. При этом начальник главка добавил, что, если причиной пожара будет установлен поджог, дело переквалифицируют на ст. 115 (умышленное убийство).

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 21:44 поступило сообщение о возгорании в отделении №7 Одесской областной клинической больницы №1.

«В 21:51 по прибытию пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание крыши одноэтажного деревянного здания открытым пламенем на площади 500 кв. м», - сообщили в ведомстве.

Во время тушения пожара были эвакуированы 15 человек. На месте пожара обнаружили четверых погибших. Еще три человека в тяжелом состоянии, получившие отравление продуктами горения, были госпитализированы.

На тушение пожара от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава.

В 22:53 пожар локализован, в 23:19 его удалось ликвидировать.

Причины пожара и гибели людей - устанавливаются.





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