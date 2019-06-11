КСУ рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады

Указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады сегодня, 11 июня 2019 года, рассматривает Конституционный суд Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский присутствует на заседании.

Также на заседании присутствуют нардепы Андрей Тетерук, Олег Куприенко, Игорь Алексеев, представитель президента в КСУ Федор Вениславский, представитель парламента в КСУ Анатолий Селиванов.

Конституционный суд решил рассматривать это дело в форме устного производства. Соответственно решение должно быть вынесено до 29 июня. В случае признания неконституционным указа президента о роспуске парламента досрочные выборы 21 июля не состоятся.

Согласно тексту обращения, нардепы считают неконституционным указ Зеленского о перевыборах. Они утверждают, что юридически коалиция не существует с 17 мая 2019 года. Таким образом до принятия присяги новым составом Рады в случае, если выборы пройдут 21 июля, остаётся меньше положенных Конституцией 6 месяцев.

В команде президента ранее отмечали, что коалиция прекратила свое существование 29 марта 2016 года, когда из нее вышли большинство фракций.

Как известно, аппарат Верховной рады в последние годы не единожды игнорировал требования предоставить примерный список коалиции, в том числе в ходе судебных разбирательств.

В КСУ обратились 62 народных депутата с конституционным представлением относительно указа Зеленского о роспуске Рады.

Как известно, президент Украины своим указом досрочно прекратил полномочия парламента и назначил внеочередные выборы в Раду Украины на 21 июля 2019 года. Вместе с тем, нардепы считают, что указ Зеленского не содержит надлежащего обоснования оснований для досрочного роспуска Рады.

Авторы ходатайства считают, что президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в парламенте, а лишь издает указ при условии наличия юридического факта - отсутствия коалиции в течение месяца со дня прекращения ее деятельности. Нардепы считают, что указ Зеленского противоречит ряду норм Конституции Украины.

Напомним, 20 мая 2019 года во время речи в ходе инаугурации Владимир Зеленский заявил, что принял решение о роспуск парламента и проведении досрочных выборов в Раду.

Уже на следующий день он подписал соответствующий указ о роспуске Рады, а также назначил на 21 июля 2019 года парламентские выборы.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Рады является очень низкое доверие к ней у украинцев.

В ответ на такое решение главы государства украинские парламентарии анонсировали обжалование указа Зеленского в Конституционном суде. В частности, глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявлял, что указ противоречит Конституции и поддержит обращение нардепов в КСУ. Вместе с тем, Парубий отметил, что решение Конституционного суда может быть издано лишь после проведения досрочных парламентских выборов.

В свою очередь, нардеп Валерий Карпунцов отмечал, что суд сможет только установить соответствует ли указ Зеленского Конституции Украины, но решение суда избирательный процесс не остановит.

Как известно, после указа Зеленского, 24 мая в Украине стартовал избирательный процесс, сейчас идет регистрация кандидатов. Политические партии продолжают формировать списки, по которым будут идти на выборы в парламент. По результатам опросов социологов, наибольшие шансы пройти в Раду у пяти политсил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - По жизни", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и партия Святослава Вакарчука "Голос". Именно эти партии, по данным КМИС и группы "Рейтинг", смогут преодолеть пятипроцентный барьер.

Агентство Телевидения Новости