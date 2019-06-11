Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 54

На Салтовке сгорел автомобиль

На Салтовке сгорел автомобиль

10 июня в 23:12 спасателям поступило сообщение о том, что у дома № 162 г на ул. Академика Павлова в Харькове горит автомобиль «Chevrolet Volt» 2012 выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь охватил моторный отсек и заднее левое крыло гибридного авто. Площадь пожара составила около 3 кв.м.

С помощью раствора пенообразователя в 23:20 огонь пожарные локализовали и в 23:36 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют правоохранители.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 