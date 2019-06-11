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На Харьковщине нашли пропавших несовершеннолетних брата и сестру

На Харьковщине нашли пропавших несовершеннолетних брата и сестру

10 июня в полицию с заявлением об исчезновении 12-летнего сына и 14-летней дочери обратилась 36-летняя жительница Староверовки Нововодолажского района. Женщина рассказала, что дети ушли из дома 9 июня вечером и не вернулись, сообщили в отеле коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что семья является неблагополучной, и дети ранее неоднократно оставляли дом и состоят на учете местной службы по делам детей.

Полицейские нашли беглецов в родном селе и вернули их домой. 

Как выяснилось, дети прятались по ставкам, а ночевали в заброшенном здании.

Никаких противоправных действий в отношении подростков совершено не было.

Мать подростков полицейские привлекли к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости

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