Мужчину, который убил сына из-за упреков в испорченном детстве, отправили за решетку
Приговором суда 67-летнего мужчину признали виновным в убийстве сына по ч. 1 ст. 115 УК Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Напомним, трагедия случилась в августе прошлого года в пгт. Золочев.
Отец и сын выпивали вместе. Во время «застолья» 33-летний мужчина начал вспоминать отцу старые обиды.
В частности, то, что после смерти матери он оставил его и других своих детей в интернате. Конфликты на этой почве между родственниками возникали и раньше.
Однако на этот раз нетрезвый отец в ответ на упреки схватил со стола нож и ударил сына в живот.
От полученных травм потерпевший скончался.
Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.
Прокуратура не согласилась со слишком мягким приговором для злоумышленника. Учитывая тяжесть совершенного преступления, прокурор подал апелляционную жалобу с требованием назначить мужчине более суровое наказание.