За покушение на убийство под Харьковом задержали мужчину

На Харьковщине 43-летнего мужчину задержали за совершение покушения на убийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 июня в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили 41-летнего жителя поселка Андреевка с колото-резаными ранами живота и спины.

На месте происшествия полицейские установили, что ранение потерпевший получил в собственном гараже.

В тот день потерпевший вместе со своей сожительницей и товарищами распивал алкоголь.

Мужчина вышел на улицу курить, во время чего у него возник конфликт с компанией, которая отдыхала неподалеку. В ходе конфликта один из мужчин схватил нож и ударил мужчину в область живота и спины.

Очевидцы происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего и вызвали полицию.

Полицейские задержали злоумышленника. Как выяснилось, подозреваемый имеет криминальное прошлое, в частности, он уже был осужден за умышленное убийство. Задержанный объяснил, что не мог поступить иначе, поскольку потерпевший его сильно обидел.

Следователями Балаклейского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости