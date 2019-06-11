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Официально: Паулу Фонсека больше не главный тренер донецкого "Шахтера"
Донецкий "Шахтер" официально заявил о прекращении сотрудничества с португальским специалистом Паулу Фонсекой, который возглавит итальянскую "Рому".
Фонсека за три сезона, проведенных у руля "Шахтера", сделал три золотых дубля - донецкая команда под его руководством трижды становилась чемпионом Украины и трижды обладателем Кубка Украины, а также завоевала Суперкубок Украины.
Всего под руководством Фонсеки "Шахтер" провел 139 поединков, в которых одержал 103 победы.
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