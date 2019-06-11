Под Харьковом 5-летнюю девочку искусала собака: ребенок попал в больницу - соцсети

В поселке Осиновка Чугуевского района собака искусала 5-летнего ребенка.

Об этом сообщается в местной группе «Честно-pro-Чугуев» в Facebook.

Как пишут в соцсетях, инцидент случился 8 июня около 17:30 на улице Набарежной: соседская дворовая собака покусала девочку.

Очевидцы отмечают, что ребенка спас сосед по имени Анатолий.

Пострадавшую девочку доставили в Чугуевскую районную больницу.

Врачи диагностировали у малышки многочисленные рваные раны головы.

«Если б не Анатолий, для 5-летней девочки всё могло бы закончиться намного хуже», - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Агентство Телевидения Новости