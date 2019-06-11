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Избитого на "Барабашово" оператора перевели в другую больницу: его состояние крайне тяжелое

Избитого на Барабашово оператора перевели в другую больницу: его состояние крайне тяжелое

Журналиста Вадима Макарюка, пострадавшего в результате столкновений при конфликте на «Барабашово», перевели в седьмую городскую больницу.

Ранее сообщалось, что жестоко избитый телеоператор находится в 4-ой харьковской больнице скорой и неотложной помощи.

Как сообщает в Фейсбук его коллега, журналистка Ольга Калениченко, в другое медучреждение пострадавшего перевели, поскольку в другой больнице имеется лучшее оборудование и «более квалифицированные врачи по его проблеме».

«Его состояние крайне тяжелое. Из разговора с заведующим отделением: сейчас речь идет о том, чтобы он вообще выжил», — написала журналистка.

 

Агентство Телевидения Новости

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