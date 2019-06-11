Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:23
Просмотров: 50

В харьковском парке ограбили подростка

В харьковском парке ограбили подростка

37-летнего жителя Харьковской области задержали по подозрению в совершении грабежа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 июня в полицию обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила о том, что харьковском парке «Юность» неизвестный мужчина избил ее 15-летнего сына и отобрал мобильный телефон. 

Отцу подростка удалось задержать злоумышленника, которым оказался 37-летний житель поселка Высокий.

Также на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые изъяли у задержанного при личном досмотре вещественное доказательство – телефон потерпевшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 