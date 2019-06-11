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Сгоревший автомобиль на Салтовке: задержали подозреваемого в поджоге

Сгоревший автомобиль на Салтовке: задержали подозреваемого в поджоге

Как сообщалось, вчера, 10 июня, около 23:00 на улице Академика Павлова сгорел автомобиль «Сhevrolet Volt». 

Правоохранители задержали злоумышленника, поджегшего иномарку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 10 июня о 23:00 в полицию поступило сообщение от 39-летней харьковчанки о том, что во дворе частной больницы на улице Академика Павлова, где она работает администратором, неизвестный поджег ее автомобиль «Сhevrolet Volt». 

Поджигателем авто оказался 52-летний безработный житель Шевченковского района Харьковской области. Причины своего поступка мужчина объяснить полиции не смог. 

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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