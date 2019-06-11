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Додон отменил указ о роспуске парламента Молдовы

Додон отменил указ о роспуске парламента Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье в качестве и.о. президента Павлом Филипом указ о роспуске парламента. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

 "Я отменил подписанный Павлом Филипом указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Во-первых, мы не признаем этот указ, во-вторых, он был подписан с грубыми нарушениями законодательства. Действующий премьер-министр не имеет права исполнять обязанности президента, а перед подписанием указа было обязательным проведение консультаций с парламентскими фракциями - их не было", - подчеркнул Додон на брифинге после заседания Высшего совета безопасности во вторник.

Напомним, 7 июня в Молдове истек срок для формирования коалиции, но президент Игорь Додон не распустил парламент. На следующий день Партии социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM сформировали большинство, назначив нового спикера и правительство во главе с Майей Санду.

Третья крупная парламентская партия - Демократическая партия - обвинила конкурентов в узурпации власти.

Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, отстранил Додона и передал его полномочия бывшему премьер-министру Павлу Филипу.

Филип сразу распустил парламент и назначил выборы на 6 сентября.

 

Агентство Телевидения Новости

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