Врачу за безосновательную выписку рецептов на наркопрепараты объявили о подозрении

Правоохранители объявили о подозрении заведующему структурного подразделения одного из частных медицинских центров по ч.1, 2 ст. 319 УК Украины (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, 34-летнего врача-нарколога подозревают в торговле рецептами на специальные лекарственные средства.

Следствие установило отдельные случаи безосновательной выдачи таких медицинских документов лицам. За один незаконный рецепт врач получал в среднем 400-500 гривен.

Медработника разоблачили в конце марта этого года. Во время обысков на его рабочем месте обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки, копии уже выданных рецептов, удостоверяющих незаконную деятельность врача.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит наказание сроком до 5 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости