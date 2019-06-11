«Нечего на браке проводить эксперименты, пусть завезут нормальный металл», - между Минобороны и «Укроборонпромом » продолжается броневой скандал

Это харьковский бронетранспортер БТР-4. Именно эта боевая машина сделана из стальных катаных листов отечественного производства, то есть "71-й" брони украинской марки. Теперь же контракт на заказ БТР-ов для украинской армии можно сказать - срывается. Потому как «Укроборонпром» решил делать БТР из финской брони. Говорят - это и быстрее, и дешевле и в данный момент все корпуса БТР-4 из неё успешно прошли полный цикл испытаний. А Министерство обороны Украины разрешения на сборку БТР-ов не дает, так как по их словам закупленные госпредприятием стальные письма не отвечают некоторым требованиям и необходимым конструктивным параметрам.

Андрей Богач, ученый секретарь ГП «ХКБМ» им. А.А. Морозова

Для нас становит вот непонимание почему такая ситуация складывается в условиях когда фактически созданы производственные мощности и есть возможность вне ущерба для производителя отечественной брони расширить производство и перейти как бы на альтернативных поставщиков брони и фактически выполнить в сроки поставку военной продукции.

На баллистических испытания финской брони, на которые пригласили журналистов, заехали и представители военной приемки. Заместитель начальника 85-го военного представительства Министерства обороны Украины Владимир Вейлер утверждает, на сегодняшний день для выполнения данного контракта зарубежная броня госпредприятием не закуплена, «ХКБМ» приобрело металла лишь на два корпуса, для того чтобы испытать его.

Владимир Вейлер, зам. начальника 85-го военного представительства МО Украины

Это почему идёт срыв контракта? Предприятие вместо того чтобы закупать комплектующие с долгим, просчитать это у которых броня, цикл изготовления, как корпуса как узлы и агрегаты имеют цикл изготовления 6-8 месяцев. Они закупали те комплектующие которые не имеют цикла изготовления лампочки, запобіжники. У которых цикл изготовления две три недели. Витрачає деньги туда. С каким это было умыслом сделано. Это пусть разбираются компетентные органы.

Впрочем, в «ХКБМ» говорят, что сейчас «Харьковское конструкторское бюро машиностроения» заключило все необходимые договоры, в том числе с «Лозовским кузнечно-механическим заводом» и производителем брони.

Андрей Богач, ученый секретарь ГП «ХКБМ» им. А.А. Морозова

Я вам официально говорю, о том, что «ХКБМ» внесло авансовые платежи по производству бронированных корпусов в необходимом количестве для производства бронетранспортеров по государственному оборонному заказу, а также провело 100% оплаты всех плавок ,то есть броневой стали компании «Метинвест-СМЦ».

- Всё соответствует стандарту. – В какой стране промаркирована броня? Я ясно задал вопрос? – Олег Николаевич. – В какой стране и где промаркирована броня? Доповідаю голосом. – Для Украины важно чтобы в Украине броня была промаркирована. – Я задаю вам вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, на него. Доповідаю голосом. Броня промаркирована на территории ХКБМ. Привезли двух каких-то финнов. Там четыре листа вообще было не опознано. Говорю, как вы будете это определять? Методом исключения. Мне переводчик перевёл.

БТР-ы из этой брони Минобороны не примет - уверяет начальник 85-го военного представительства Министерства обороны Украины Олег Плющакова, так как она по его словам не входит в броневую ведомость и не соответствует сертификатам. Ведь это вопрос национальной безопасности и жизни военнослужащих.

Олег Плющаков, нач. 85-го военного представительства МО Украины

Нечего на браке проводить эксперименты, пусть завезут нормальный металл, вопросов нету. Который соответствует архаичным гостам, броневой ведомости, которая основана на архаичных ГОСТах. И на всём остальном, но так чтоб понимать ГОСты, правила дорожного движения правила техники безопасности – это всё написано кровью.

12-ти миллиметровую броню прострелить не удалось - кажется, испытания на пулестойкость прошли успешно.

Мы получили кондиционные поражения карточки. – Що це значить? – Що це значить, это по гражданскому - хорошо. – Пробили? – Пробития нет.

И все же в Минобороны отметили несколько нарушений при проведении баллистических испытаний

Игорь Утегенов, нач. группы 85-го военного представительства МО Украины

Во-первых, винтовка взята из бригады, на полигоне которой мы находимся, она соответствующую аттестацию не проходила, как я спросил у стрелка.

Андрей Богач, ученый секретарь ГП «ХКБМ» им. А.А. Морозова

Вырезаны части листов от полученного металлопроката они пронумерованы, приняты ОТК. Вот как нам пытаются сказать, что это не соответствует действительности, допущены до испытаний, согласно всех правил, всех методик.

Пока стороны пытаются решить конфликт - украинское войско может остаться без данных боевых машин.

Агентство Телевидения Новости