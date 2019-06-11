Откуда везут ягоды на прилавки харьковских рынков, и в какую цену они обходятся горожанам?

- Нет, 60 светлая. - А вот эта? - Это Чкалова. А это Дилемма по 80.

Черешня, клубника, абрикосы и персики. Сезон ягод сейчас в самом разгаре, цены уже изрядно упали, поэтому и спрос растет. С утра ряды заполнены ягодами и фруктами, а вот чтобы найти ту же клубнику уже после обеда - надо сильно постараться. Ещё и сезон консервации наступает - берут на варенье, говорят продавцы. Не менее популярна - черешня, продавцы хвастаются, покупают ягоду минимум по пол кило. Поэтому за день удается распродать десятки килограммов.

Роман, продавец

30, 40 , 50. Ну, в основном суббота, воскресенье нормально.

Анатолий, продавец черешни

50 гривен нормально взяли, Чкалова была, Мелитопольская черешня, забрал.

Клубнику на прилавки завозят в основном из Изюма и Васищево, за ягоду оттуда придется отдать от 35 до 50 гривен за килограмм. Черешня сейчас в основном из Мелитополя - стоит от 40 до 80. Более дорогое удовольствие - малина по 200, земляника по 300 гривен и персик от 80 до 100 гривен за килограмм. Харьковчане говорят, цены несколько кусаются, но все же не так как в начале сезона, а прежде чем купить внимание обращают, прежде всего, на внешний вид продукта.

Людмила, харьковчанка

Должна выглядеть аппетитно, должна быть свежей и ценовая политика конечно хотелось бы подешевле.

Наталья, харьковчанка

Черешня, клубника. Самая вкусная, это клубника, как раз сезон клубники, самая вкусная. Вот взяла черешни самой крупной, самой вкусной.

Овощи тоже пользуются повышенным спросом, конечно же, на салаты, прежде всего, берут помидоры, огурцы и зелень, делятся продавцы. Пучок зелени сейчас обходится в среднем в районе пяти десяти гривен, а вот за килограмм овощей придется выложить до тридцатки.

Сергей, продавец ягод и овощей

Спрос только растет, ну конфеты по 200 грн, лучше ж черешни купить. Если брать изначально то они ж были, вы сами помните по 75 грн, сейчас 15 гривен огурец, помидоры - 30.

Светлана, харьковчанка

Я взяла огурцы, помидоры и черешню.

А вот молодой картофель, который еще в апреле стоил в районе 150 гривен, сейчас можно приобрести за 10 - 30 гривен в зависимости от поставщика.

Агентство Телевидения Новости