Жестокое нападение на оператора в Харькове: в деле появился подозреваемый

Киевский районный суд будет избирать меру пресечения подозреваемому в деле о нападении на оператора Вадима Макарюка. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, ходатайство должны направить в суд в ближайшее время. Обвинение будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.

Столкновения на территории ТЦ "Барабашово" произошли 7 июня. Во время проведения видеосъемки конфликта неизвестные избили оператора службы новостей "Вісті" и повредили видеокамеру.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, а также изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения банка, расположенного рядом с местом происшествия. Допрошены больше 100 свидетелей, назначен ряд экспертиз, отметили правоохранители.

Личность мужчины, причастного к нападению на видеооператора установлена, сообщают в полиции. Им оказался 26-летний харьковчанин.

Ему объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости