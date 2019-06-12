В Первомайском - пожар в девятиэтажке: пострадал хозяин

11 июня в 20:16 поступило сообщение о пожаре в жилой девятиэтажке №13 в 6-м микрорайоне города Первомайский Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

К месту происшествия выехало дежурное подразделение 45-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия спасателей пожар на кухне квартиры на шестом этаже, площадью 5 кв.метров, был уже ликвидирован 49-летним хозяином дома с помощью подручных средств.

Возгорание возникло при нем и он сразу бросился его тушить. В результате мужчина получил ожоги рук и туловища, но от госпитализации отказался.

По предварительной информации причиной пожара стала собственная неосторожность мужчины и нарушение правил эксплуатации газового прибора.

Агентство Телевидения Новости