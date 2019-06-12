Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:46
Просмотров: 74

В Первомайском - пожар в девятиэтажке: пострадал хозяин

В Первомайском - пожар в девятиэтажке: пострадал хозяин

11 июня в 20:16 поступило сообщение о пожаре в жилой девятиэтажке №13 в 6-м микрорайоне города Первомайский Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

К месту происшествия выехало дежурное подразделение 45-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия спасателей пожар на кухне квартиры на шестом этаже, площадью 5 кв.метров, был уже ликвидирован 49-летним хозяином дома с помощью подручных средств.

Возгорание возникло при нем и он сразу бросился его тушить. В результате мужчина получил ожоги рук и туловища, но от госпитализации отказался.

По предварительной информации причиной пожара стала собственная неосторожность мужчины и нарушение правил эксплуатации газового прибора.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 