В Дергачевском районе пропала 30-летняя женщина (фото)

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Елены Волошиной, 1989 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, женщина вечером 9 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост средний, худощавого телосложения, волосы темные.

Если вам известна информация о разыскиваемой, правоохранители просят сообщить по телефонам: (05763) 2-08-88, 102 или другим удобным способом.

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