Сегодня 12:05
Просмотров: 190
В Дергачевском районе пропала 30-летняя женщина (фото)
Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Елены Волошиной, 1989 года рождения.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, женщина вечером 9 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост средний, худощавого телосложения, волосы темные.
Если вам известна информация о разыскиваемой, правоохранители просят сообщить по телефонам: (05763) 2-08-88, 102 или другим удобным способом.
Загрузка...