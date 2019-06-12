Послы ЕС еще на год продлили «крымские санкции»

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение продлить еще на год запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

«Приветствую согласование постоянными представителями стран ЕС решения о продлении «крымских санкций» и надеюсь на его скорейшее утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и указ руководства РФ о «паспортизации» украинцев Крыма», - отметил Точицкий.

Напомним, Совет ЕС продлил до 23 июня 2019 года запрет европейским компаниям инвестировать в аннексированный Россией Крым.

Санкции включают запрет на импорт продукции, происходящей из Крыма в страны Евросоюза, а также запрет на инвестиции и капиталовложения в Крыму. Это означает, что ни один европеец или зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять услуги.

Запрещается осуществление туристических услуг, в частности европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, кроме чрезвычайных ситуаций.

Также запрещается осуществлять экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, а также применять эти товары и технологии на транспорте, в телекоммуникациях, в энергетическом секторе, в частности для исследования, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, запрещается обеспечивать технической помощью, посредническими операциями, строителями и инженерными услугами, которые связаны с инфраструктурой в этих секторах.

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