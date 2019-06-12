Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:30
Просмотров: 40

Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) в финале первенства мира!

Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) в финале первенства мира!

На проходящем в Польше молодежном чемпионате мира по футболу осталось две коиманды, которые притендуют на золотые медали. Одна из них - сборная Украины (U-20).

В полуфинале украинская "молодежка" победила своих итальянских сверстников - 1:0. Автором победного гола стал Сергей Булеца, отличившийся на 65-й минуте матча.

С 79-й минуты сборная Украины (U-20) играла в меньшинстве в связи с удалением Дениса Попова.

В компенсированное время итальянцы забили гол, но он не был засчитан. Арбитр, воспользовавшись системой VAR, усмотрел фол во время итальянской голевой атаки.

В финале молодежного чемпионата мира Украина (U-20) сыграет против Южной Кореи (U-20).


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 