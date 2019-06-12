Футбольные фанаты тяжело ранили полицейского

Хулиганство во время футбольного матча.

В Румынии в первом матче плей-офф между "Университатей" из Клужа и "Германштадтом" за право играть в следующем сезлне в Лиге 1, случились беспорядки. Сидушка, запущенная из фанатского сектора угодила полицейскому в голову, и тот потерял сознание.

Скорая помощь забрала полицейского в больницу. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Сам же матч завершился победой "Университати" - 2:0. Ответный поединок состоится на поле "Германштадта".





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