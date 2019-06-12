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Пострадавший оператор - в стабильно тяжелом состоянии в реанимации

Пострадавший оператор - в стабильно тяжелом состоянии в реанимации

Оператор программы «Вести» Вадим Макарюк находится в стабильно тяжелом состоянии в отделении реанимации городской клинической больницы №7.

Об этом сообщает UA: Харьков со ссылкой на заведующего отделением реанимации Константина Черемского.

По его словам, Макарюку предоставляется полное лечения. У него много друзей оказалось, помогающие ему в этом.

Диагноза врач не назвал, объяснив, что не уполномочен. Однако, подчеркнул, что медики ожидают положительный прогноз. 

Напомним, столкновения на территории ТЦ "Барабашово" произошли 7 июня. Во время проведения видеосъемки конфликта неизвестные избили оператора службы новостей "Вісті" и повредили видеокамеру.

В результате травм оператор перенес инсульт. Вчера его перевели из больницы скорой и неотложной помощи в городскую больницу №7.

Агентство Телевидения Новости

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