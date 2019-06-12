Горе-арендатор задолжал миллионы гривен городу

Прокуратура направила в хозяйственный суд области иск о возвращении к землям запаса города участки стоимостью больше 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По данным ведомства, речь идет о земельном участке площадью около 0,3 га по ул. Ахсарова в Харькове. Эту территорию в 2005 году получило в аренду частное предприятие. По условиям договора фирма должна была построить на участке центр детского досуга и автостоянку. Однако строительство до сих пор так и не началось. А с декабря 2015 года арендатор вообще перестал платить деньги за землю.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием о расторжении договора аренды и возвращении участка в земли запаса города.

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