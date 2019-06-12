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«Энергия света»: где работают ремонтники?

«Энергия света»: где работают ремонтники?

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, в регионе продолжается реализация программы «Энергия света».

Так, по словам директора Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергея Магдисюка, продолжается текущий ремонт сетей электроснабжения входных групп многоквартирных жилых домов в Харьковской области: освещено входы в 2291 подъезд. Также ведутся работы в пгт Двуречная, пгт Солоницевка, с. Гоптовка, пос. Южном, Мерефе, Изюме и пгт Печенеги.

Всего в программе для реализации в 2019 году предусмотрено: 52 объекта - по реконструкции и строительству наружного освещения, 44 объекта - по капитальному ремонту внешнего освещения и их элементов, 34 объекта - по текущему ремонту электрических сетей зон общего пользования и входных групп в многоквартирных жилых домах.

Кроме того, завершены работы в Балаклее, Богодухове, Барвенково, Валках, Приколотном, Краснокутске, Волчанске, Подворках, Дергачах, Сахновщине, Первомайском, Борках, Купянске, Ковшаровке, Чугуеве, Лозовой, Богодуховском районе, Чкаловском, Малоданиловском поселковых советах и Наталинском сельском совете.

Агентство Телевидения Новости

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