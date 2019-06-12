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На каких пляжах Харьковщины купаться опасно?

На каких пляжах Харьковщины купаться опасно?

В период подготовки к купальному сезону 2019 специалистами лабцентра проводится выборочный лабораторный контроль воды на пляжах Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

По данным специалистов, лабораторным контролем за май и июнь охвачено 20 официальных пляжей и 12 мест массового отдыха на водных объектах рекреационного и оздоровительного использования.

По результатам исследований на микробиологические показатели безопасности воды из 105 исследованных проб не соответствовали нормативным значениям две пробы. Это - детский пляж на р. Балаклейка в Балаклее. Там содержание в воде кишечных палочек превысили  нормативные значения.

Также на санитарно-химические показатели было исследовано 95 проб воды открытых водоемов, из них шесть -  не соответствовали нормативным требованиям. Пробы воды из акватории общественного пляжа Лозовской объединенной территориальной общины в с. Михайловка на Бритайском водохранилище не соответствовали установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.

В лабцентре временно не рекомендуют купаться на опасных пляжах, ведь это может иметь негативные последствия для здоровья.

Агентство Телевидения Новости

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