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В ГПСУ появилась служба «Доверие» в помощь путешественникам

В ГПСУ появилась служба «Доверие» в помощь путешественникам

В ГПС отмечают, что в прошлом месяце значительно увеличилось количество вопросов консультационного характера и именно поэтому появилась служба «Доверие».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА. 

Так, сюда можно обратиться и получить консультацию в случае затруднений с пересечением границы.

В частности,  по вопросам порядка выезда детей без нотариально удостоверенного согласия второго родителя в случае временного выезда из Украины на срок до одного месяца при предъявлении решения суда или органа опеки и попечительства, в котором определено (подтверждено) место жительства ребенка с одним из родителей, который намерен выехать с ребенком, или уполномочил на это нотариально удостоверенным согласием других лиц. Или по вопросам, связанным с порядком отмены ограничения в праве выезда за пределы Украины тех, кто имел задолженность по уплате алиментов. Актуальными остаются вопросы и о порядке пропуска иностранцев на территорию Украины, в частности, относительно особенностей осуществления пограничного контроля в отношении граждан России.

Номер службы «Доверие» - 15-98. Это многоканальный номер для бесплатных звонков с сети фиксированной связи и абонентов операторов мобильной связи только на территории Украины. Служба работает круглосуточно, но для консультации лучше обращаться в рабочие дни с 8:30 до 17:00.

Агентство Телевидения Новости

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