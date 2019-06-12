В «ХТС» начали готовиться к отопительному сезону

Итоги работы за прошлый отопительный сезон и план мероприятий по подготовке к новому осенне-зимнему периоду рассмотрели сегодня, 12 июня, на заседании исполкома Харьковского горсовета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего на подготовку коммунальных предприятий к осенне-зимнему периоду из бюджета выделено более 800 миллионов гривен и по сравнению с прошлым годом это больше на 25%.

Кроме того, генеральный директор «Харьковских тепловых сетей» Сергей Андреев рассказал, что сейчас за деньги Мирового банка ведутся работы по замене трубопроводов на 18 объектах ХТС. Всего на перекладку сетей инвестор выделил городу 14 миллионов долларов.

При подготовке к новому отопительному сезону особое внимание будет уделено перекладке внутриквартальных сетей. А совместно с Мировым банком реализуется ряд проектов в сфере энергоэффективности - установка в домах индивидуальных тепловых пунктов с системой погодного регулирования, строительство когенерационной установки на Салтовской котельной, модернизация четырех крупных насосных станций и четырех котельных и прочие. На эти цели инвестор предусмотрел 35 миллионов долларов.

Агентство Телевидения Новости