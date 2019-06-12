Улицу Ярославскую из-за ремонта перекроют на три недели

Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Благовещенской до ул. Полтавский Шлях, будет запрещено с 8:00 13 июня до 20:00 6 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы Ярославской.

На этот период проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Агентство Телевидения Новости