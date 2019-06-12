"Да, стрелял: хотел привлечь внимание сотрудников полиции". Суд избирает меру пресечения подозреваемому в нападении на оператора

Оператор и журналист харьковского телеканала Вадим Макарюк до сих пор находится в тяжелом состоянии. Из больницы скорой и неотложной помощи его перевели в другое медучреждение. Врачи говорят, он в отделении интенсивной терапии, однако сейчас уже могут сделать определенные прогнозы.

Константин Черемский, зав. реанимационным отделением городской больницы №7:

На разі хворий находиться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Стан хворого оцінюється як стабільно важкий. Йому надається повне лікування у зв’язку з тим, що у нього багато друзів виявилося, які допомагають в цьому і ми намагаємося допомогти. – А які прогнози? – очікуємо позитивний прогноз.

На Вадима Макарюка напали 7 июня во время столкновений между группами молодчиков в спортивных костюмах на рынке «Барабашово». Оператора, который работал на месте происшествия, жестоко избили. В больницу его доставили с многочисленными ушибами, затем медики диагностировали инсульт - как следствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Правоохранители начали расследование по трем статьям: «Угроза или насилие в отношении журналиста», «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Хулиганство».

Полицейские рассказали, что изъяли видео с камер наблюдения рядом с местом происшествия. Видеокамеру, которую нападавшие забрали у оператора нашли. Карты памяти в ней не было.

В ночь на 12 мая подозрение объявили жителю Харькова Сергею Козлюк. Именно он - герой видео, которое появилось в социальных сетях после столкновений. Избрание меры пресечения в Киевском районном суде назначили на 12:00 дня. На заседание подозреваемый пришел сам. Говорит - на видео действительно он. Однако все обвинения в нападении на оператора называет необоснованными и уверяет - стрелял из стартового пистолета только для того, чтобы привлечь внимание правоохранителей.

Сергей Козлюк, подозреваемый:

Ваша честь, я же не отрицаю того факта, что на фотографии я, что на видео я, и совершаю выстрел из стартового пистолета, который не предназначен для отстрела каких-либо патронов, шумовой патрон не нанесет вреда, я ж этого не отрицаю, но я отрицаю причастность свою к данным преступлением, которые мне инкриминируют. Я не бежал ни за кем, я убегал. А почему бежал в ту сторону? Потому что был запшикан газом, поэтому бежал в ту сторону. Да, стрелял, хотел привлечь внимание сотрудников полиции.

Между тем, в прокуратуре требуют взять Козлюка под стражу без права внесения залога. Подчеркивают, подозреваемый может скрываться от следствия, влиять на свидетелей и официально нигде не работает. В ходе конфликта, считает обвинение, человек нецензурно выражался в отношении оператора и угрожал, затем - выстрелил в сторону Макарюка, когда тот пытался убежать.

Руслан Чуб, прокурор:

Умисно виказав погрозу застосування Макарюку насильства, у зв`язку із здійсненням останнім своєї законної професійної діяльності журналіста. Умисно, заздалегідь пристосованому засобу, для нанесення тілесних ушкоджень, а саме з предмета, схожого на пістолет, здійснив постріл в Макарюка.

Адвокат подозреваемого в свою очередь говорит - пистолет шумовой и своими выстрелами подозреваемый только привлекал внимание органов полиции, пока те стояли в стороне. Защитник отметил - по его данным об огнестрельных ранениях потерпевшего речь не идет, а никаких доказательств, что именно Козлюк участвовал в избиении журналиста и оператора службы новостей нет.

Евгений Самойлов, адвокат подозреваемого:

Якщо ми кажемо про шумовий постріл, то постає риторичне питання, як шумовий постріл може нанести тілесні ушкодження. Діагнози, які вказують чітко і документально доказують, що відустні у потерпілого кульові поранення. Чи є особа, яка постраждала саме від пострілу підозрюваного?

Кроме того, адвокат обратил внимание, что у Козлюка есть жена и дети, живущие в Харькове, поэтому скрываться тот не собирается. Выслушав доводы сторон, судья удалилась в совещательную комнату. По состоянию на 20.00 она еще не вернулась в зал для оглашения своего решения.

Агентство Телевидения Новости