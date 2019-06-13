Подростку грозит до 6 лет тюрьмы за кражу металлолома

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, в полицию обратилась 44-летняя жительница поселка Донец, которая рассказала, что неизвестные охитили металл с территории ее дачного дома.

Участковые офицеры полиции разоблачили в совершении преступления 17-летнего безработного жителя поселка Андреевка. Во время прогулок по частному сектору парень подыскал дом, который находился без присмотра. Проник на территорию дома и украл оттуда металлолом общим весом 60 кг. Похищенное продал знакомым за 280 гривен, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости