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Диверсант хотел оставить Харьков без воды (фото)

Диверсант хотел оставить Харьков без воды (фото)

Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ «А» задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в поселке Краснопавловка. 

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По словам задержанного, в феврале этого года он был завербован сотрудниками ФСБ России в Белгороде и совершил преступление по их заданию. Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в Харьковской области из-за прекращения водоснабжения в Харькове и Лозовой.

Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 ( «Диверсия») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются оперативно-следственные действия

Агентство Телевидения Новости

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