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Перезагрузка процессинга: в “ПриватБанке” отрицают серьезный сбой в работе

Перезагрузка процессинга: в “ПриватБанке” отрицают серьезный сбой в работе

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» отрицает глобальный сбой в работе своих сервисов вчера, 12 июня, объясняя кратковременную паузу в работе оборудования перезагрузкой процессинга.

Об этом сообщили в пресс-службе «ПриватБанка», комментируя публикации в СМИ о глобальном сбое 12 июня, сопровождавшемся проблемами с работой терминалов, банкоматов и сервиса «Приват24».

«В связи с технологической необходимостью банком вчера около 17:00 была проведена кратковременная перезагрузка процессинга», - говорится в сообщении пресс-службы.

После этого инциденты в работе оборудования банка не зафиксированы, отметила пресс-служба.

 

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